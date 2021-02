Bendorf

Nach einem Feuer in Bendorf-Mülhofen konnte ein Mensch in der ausgebrannten Dachgeschosswohnung nur noch tot geborgen werden. Die Polizei spricht in einer Mitteilung vom frühen Samstagmorgen von einer „nicht identifizierten Leiche“. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich bei dem Toten um den 54-jährigen Bewohner der Wohnung handelt, so die Polizei auf Nachfrage der RZ. Nachbarinnen, die engeren Kontakt zu dem Bewohner hatten, sind indes sicher, dass der Tote der Bewohner ist. Denn er habe allein und recht zurückgezogen dort gelebt.