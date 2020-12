Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 22:33 Uhr

Brand am Schängel-Center: Warum die Löscharbeiten so schwierig waren

Rund dreieinhalb Stunden dauerte ein Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in der Clemensstraße, ehe der Brand gelöscht war. An der dortigen Baustelle war in der Dehnungsfuge zwischen dem Schängel-Center und dem benachbarten ehemaligen Bankgebäude, das zum Hotel umgebaut wird, aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der diensthabende Zugführer Olav Kullak war mit 16 Wehrmännern und vier Löschfahrzeuge vor Ort.