Bombenfund in Koblenz: Wo evakuiert wird und wie die Entschärfung am Dienstag läuft

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die am vergangenen Freitag (30. August) auf der Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke am Kurfürstlichen Schloss gefunden wurde, wird an diesem Dienstagvormittag entschärft. Wie genau die Entschärfung abläuft, ab wann wichtige Straßen gesperrt sind und was man zur Evakuierung sonst noch alles wissen sollte, hat die RZ zusammengetragen.

Im Bereich der Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke wurde am Freitag, 30. August, eine Fliegerbombe gefunden. An diesem Dienstagvormittag wird sie entschärft.

Im Bereich der Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke wurde am Freitag, 30. August, eine Fliegerbombe gefunden. An diesem Dienstagvormittag wird sie entschärft. Foto: Doris Schneider

Anzeige

Am Freitag hatte der Kampfmittelräumdienst festgestellt, dass die amerikanische Fliegerbombe noch einen intakten Zünder besitzt. Gefunden wurde das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Schlosses im Baufeld an der Pfaffendorfer Brücke. Nach einer ersten Lagebesprechung am Freitag hatte die Stadt mitgeteilt: Der Evakuierungsradius für die Entschärfung beträgt 300 Meter.

Brücke ab 10 Uhr gesperrt, Evakuierung bis 11 Uhr

Die Pfaffendorfer Brücke wird am Dienstag bereits ab 10 Uhr für jeglichen Verkehr voll gesperrt. Der Autoverkehr muss während der Sperrung den Umweg über die Südbrücke nehmen. Zu Buslinien, die von der Brückensperrung betroffen sind, gehören mit Blick auf das Liniennetz der Koveb etwa die Linien 5, 6, 8, 9, 10, 15, 19, 21 sowie die VRM-Linien 110 und 515.

Bis 11 Uhr, so die Ansage der Stadt, müssen an diesem Dienstag alle Menschen den Evakuierungsradius verlassen haben. Dieser soll an einigen Stellen mit Gittern und Barken abgesperrt werden. Die gute Nachricht: Ein Wohngebiet, das evakuiert werden müsste, liegt nicht im Sicherheitsbereich. Dafür befinden sich in diesem das Weindorf am Rhein, die Rhein-Mosel-Halle und das Mercure Hotel.

Dessen stellvertretender Hoteldirektor Pascal Ahlbach teilte auf Nachfrage unserer Zeitung mit, das Hotel werde nach der Evakuierung und während der Entschärfung abgeschlossen. Mit den Hotelgästen habe man bereits die Abläufe für den Tag abgeklärt. Manche würden am Dienstag etwas früher abreisen, für neue Gäste ist die Evakuierung weniger problematisch: Check-in ist im Mercure Hotel erst ab 15 Uhr.

Ordnungsamt durchsucht den Sicherheitsbereich

Das Ordnungsamt der Stadt wird ab 11 Uhr den Evakuierungsbereich durchsuchen. Erst, wenn die Sicherheitskräfte feststellen, dass sich wirklich keine Person mehr in der Gefahrenzone befindet, werde der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nicht mehr im Sicherheitsbereich befinden sich etwa die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord und das Oberlandesgericht in der Stresemannstraße, die Straße Neustadt und die Bundesanstalt für Gewässerkunde. Von der Entschärfung bzw. der Evakuierung ebenfalls nicht betroffen sind das Rheinufer in Pfaffendorf sowie die Tiefgarage am Schloss. Die Parkplätze in der Garage können am Dienstag jederzeit angefahren werden, teilt die Stadt mit.

Für die Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes musste die Pfaffendorfer Brücke bereits am Freitag für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr stockte in der Folge unter anderem auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Pfaffendorf. Ähnlich könnte es zeitweise auch an diesem Dienstag laufen. Wer also am Vormittag eigentlich über die Pfaffendorfer Brücke fahren wollte, sollte etwas mehr Zeit als üblich einplanen.