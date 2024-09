Bombenentschärfung in Koblenz vorerst abgebrochen: Pfaffendorfer Brücke wieder für den Verkehr frei gegeben

Seit dem Vormittag waren Experten des Kampfmittelräumdienstes an der Pfaffendorfer Brücke im Einsatz. Nun haben sie die Entschärfung einer Weltkriegsbombe erst einmal unterbrochen.

Warnhinweise im Vorfeld der Entschärfung gab es unter anderem am Forum in Koblenz. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Die Entschärfung der 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe an der Baustelle zur Pfaffendorfer Brücke ist am Dienstagnachmittag unterbrochen worden. Das teilte die Stadt Koblenz mit. „Die Weltkriegshinterlassenschaft verbleibt an der Fundstelle und wird weiter bewacht“, heißt es von Seiten der Stadt. Eine Gefahr gehe von dem Sprengmittel nicht aus.

Erneute Lagebesprechung angesetzt

Auch die Pfaffendorfer Brücke ist wieder für den freigegeben: Seit etwa 16 Uhr dürfen Verkehrsteilnehmer wieder passieren. Eine Lagebesprechung am Mittwoch soll klären, wie es weiter geht. Warum die Entschärfung unterbrochen wurde, war am Dienstagnachmittag noch nicht zu erfahren.

Um etwa 11.20 Uhr am Vormittag hatten Experten des Kampfmittelräumdienstes damit begonnen, die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen, die vergangene Woche auf der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke gefunden wurde. Schon etwa eine halbe Stunde zuvor war die Brücke für den Verkehr komplett gesperrt worden. Im evakuierten Sicherheitsbereich befanden sich darüber hinaus die Rhein-Mosel-Halle, das Mercure-Hotel und das Koblenzer Weindorf.