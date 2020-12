Koblenz

Im Entschärfen von Bomben sowie in der Evakuierung Tausender Bewohner ist Koblenz eigentlich geübt. Doch mit dem Bombenfund in der Goldgrube am Dienstagnachmittag kann nicht so verfahren werden wie sonst – und das hat vor allem mit Corona zu tun. Die Bombe wird erst am übernächsten Sonntag, 18. Oktober, entschärft.