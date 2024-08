Koblenz

Bombe aus dem 2. Weltkrieg in Koblenz: Entschärfung an der Pfaffendorfer Brücke folgt

i Die Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz, fotografiert vom rechten Rheinufer. Foto: Doris Schneider

Am Freitagvormittag wurde an der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden, die vielbefahrene Brücke war eine gute Stunde lang gesperrt. Entschärft wird voraussichtlich in der kommenden Woche.