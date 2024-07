Plus Koblenz Bohrmaschine oder Bocciakugeln leihen statt kaufen: Koblenz richtet „Bibliothek der Dinge“ ein Von Doris Schneider i Eine Bibliothek der anderen Art: Neuerdings können im Koblenzer Kulturbau auch Gegenstände ausgeliehen werden, die man selten benötigt oder erst einmal ausprobieren möchte, bevor man sie kauft. Foto: Stadt Koblenz/Thomas Knaak/Stadt Koblenz/T. Knaak Die lange Rolltreppe in den zweiten Stock der Koblenzer Stadtbibliothek führt nicht mehr „nur“ zu Büchern, Filmen, Musik, sondern nun auch zu Bohrmaschinen und Bocciakugeln, zu einem Globus und Gummitwist, zu Nähmaschine, Plattenspieler und vielem, vielem mehr. Die Stadt hat eine „Bibliothek der Dinge“ eingerichtet. Lesezeit: 2 Minuten

1 Das ist der Hintergrund: Das Projekt ist ein weiterer Schritt zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dinge, die nur selten gebraucht werden, kann man – statt sie zu kaufen – in der Bibliothek ausleihen. Und: „Man kann Gegenstände auch erst einmal in ...