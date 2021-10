Die Reaktionen an den Zapfsäulen sind gerade alle ziemlich einheitlich: „Boah, ist das teuer“, heißt es spätestens an der Kasse. Autofahren wird immer mehr zur finanziellen Belastung, ist für viele Pendler mittlerweile ein echtes Problem. Und ein Ende ist kaum abzusehen. Wie die Menschen auf die hohen Preise reagieren und wie man die Kosten doch halbwegs in Grenzen halten kann: Die wichtigsten Infos.