Plus Koblenz BMW kollidiert mit Wartebank am Zentralplatz: Polizei sucht Zeugen Laut quietschende Reifen und Sekunden später ein lauter Knall, der auch noch Straßen weiter zu hören war, haben am Freitagabend einige Menschen in der Koblenzer Innenstadt aufgeschreckt. Der Grund dafür, war ein nicht ganz alltäglicher Unfall am Zentralplatz. Von Andreas Egenolf

Gegen 23.15 Uhr war am Freitagabend ein 19-Jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz mit einem BMW mit Mayener Kennzeichen in der Koblenzer Innenstadt unterwegs. Am Bussteig D des Zentralplatzes an der Ecke Pfuhlgasse/Görgenstraße kam er allerdings von der Straße ab, geriet über den ehöhten Bordstein und kollidiert letztlich frontal mit einem Betonklotz, ...