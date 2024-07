Plus Koblenz

Blutspenden in Koblenz: Warum das gerade in der Urlaubszeit wichtig ist

i Blut zu spenden, ist gerade auch in den Sommer- und Ferienmonaten wichtig. In der Stadt Koblenz gibt es im August wieder mehrere Gelegenheiten dazu. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

In der Urlaubszeit sind viele Menschen auf Reisen, darunter auch viele zuverlässige Blutspender. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes bittet deshalb alle spendefähigen Menschen um ihren Beitrag, damit der tägliche Bedarf an Spenderblut in der Region gedeckt werden kann. In Koblenz stehen im August wieder einige Gelegenheiten zum Spenden an.