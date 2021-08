Achtung, Blitzer. Autofahrer, die über die Europabrücke in Richtung Innenstadt fahren, wissen genau: In der Mitte der Brücke steht ein Blitzer, der auslöst, wenn Tempo 70 überschritten wird, und am Ende beim Überflieger kontrolliert ein zweiter, dass Tempo 50 eingehalten wird. Doch seit wenigen Tagen sind dort neue Messanlagen aufgestellt. Warum?