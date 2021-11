Der Räumungsverkauf im Traditions-Modehaus Sinn in der Koblenzer Pfuhlgasse hat kürzlich begonnen. Vor zwei Wochen hatte die Zentrale der Sinn GmbH in Hagen der RZ bestätigt, dass der Standort nach einem halben Jahrhundert zum Jahresende geschlossen wird. Doch wie geht es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Koblenzer Filiale weiter? Und wie sieht es bei der Suche nach einem Ersatzstandort in Koblenz aus?