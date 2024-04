Plus Urmitz/Niederwerth

Bläserklassen für Erwachsene: Darum haben Musikvereine in der Region das Konzept für sich entdeckt

Von Eva Hornauer

i Egal ob Trompete, Klarinette oder Schlagzeug: In den neuen Bläserklassen können Erwachsene – vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen – ein neues Instrument lernen. Fotos: picture alliance/dpa/Thomas Frey/Sebastian Kellner Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Als Erwachsener noch einmal ein Musikinstrument lernen, ohne Vorkenntnisse, kann ein schwieriges Unterfangen darstellen. Musikvereine in der Region bieten dabei Unterstützung an und organisieren Musikklassen für Erwachsene. Auch in Niederwerth soll so es so etwas bald geben – das sagt die Geschäftsführerin zum Angebot.