Das Anwohnerparken in Koblenz wird ab dem 1. März 2024 sehr wahrscheinlich deutlich teurer – wie in vielen anderen Städten im Land. Die derzeitige Jahresgebühr von 30 Euro in Koblenz sei viel zu niedrig, darin sind sich Verwaltung und Politik einig. Über die Höhe der Anhebung gibt es Diskussionen. Die Mindestgebühr soll laut Verwaltung 120 Euro pro Jahr und Fahrzeug betragen. Für manche würden allerdings rund 300 Euro fällig.