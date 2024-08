Plus Koblenz Bis 2029 ist es nicht mehr allzu lange hin: Welche Rolle spielt Koblenz bei der Buga? Von Doris Schneider i Die Bundesgartenschau 2029 im Unesco-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal wirft ihre Schatten voraus. Die Stadt Koblenz spielt in Bezug auf die Kernbereiche eher keine Rolle, könnte für Tourismus und Verkehr aber immens wichtig sein. Foto: Sascha Ditscher Tagsüber Blumen schauen, Schiff fahren, Landschaftsparks entdecken. Und am Abend in der Koblenzer Altstadt essen gehen – so könnte ein Buga-Tag im Sommer 2029 aussehen. Die Rhein-Mosel-Stadt gehört nicht zu den Kernbereichen der Buga. Aber sie spielt vermutlich trotzdem eine große Rolle. Lesezeit: 3 Minuten

Streng genommen geht die Buga 2029 eigentlich an Koblenz vorbei. Denn der nördlichste der insgesamt sechs geplanten kostenpflichtigen Kernbereiche ist in Lahnstein, Koblenz ist also – was das angeht – im Grunde nicht involviert. Aber: Es werden vermutlich große Veranstaltungen in Koblenz stattfinden. Und auch darüber hinaus könnte Koblenz eine ...