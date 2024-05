Bima will ihre Wohnungen aufstocken: Mehr Bewohner auf Pfaffendorfer Höhe?

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) will ihre Häuser auf der Pfaffendorfer Höhe in den kommenden Jahren nicht nur sanieren, sondern auch aufstocken, um so mehr Wohnraum zu schaffen. Zurzeit stehen dort – wie hier in der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße – die 115 Wohnungen der Bima leer, zumeist weil sie saniert werden oder auf eine Sanierung warten. Fotos: Peter Karges Foto: Peter Karges