Bildungsministerin überreicht Förderbescheid: Damit die Digitalisierung an Koblenzer Schulen voranschreitet

i Im Beisein von Ute Mittelberg (links), Schulleiterin des Görres-Gymnasiums, und Kulturdezernent Ingo Schneider (rechts) überreichte Bildungsministerin Stefanie Hubig den Förderbescheid für die Digitalisierung der Koblenzer Schulen an Oberbürgermeister David Langner. Foto: Peter Karges

In den vergangenen fünf Jahren sind große Summen in die Digitalisierung der Koblenzer Schulen geflossen. So erhielt die Stadt Koblenz aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ von Bund und Land Rheinland-Pfalz von 2019 bis 2024 insgesamt 7,7 Millionen Euro, um die Digitalisierung des Unterrichts an den 42 staatlichen Schulen in der Stadt zu fördern. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig überreichte bei ihrem Besuch im Görres-Gymnasium den entsprechenden Förderbescheid.