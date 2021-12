Mit dem Rad zum Bahnhof fahren, es dort sicher abstellen und dann mit dem Zug ins Büro pendeln. Oder: Mit dem Zug ankommen, das abgestellte Rad nehmen und damit zur Arbeit in die Stadt fahren. Oder auch einfach mit dem Rad zu einem der vielen Arbeitsplätze in der Nähe des Hauptbahnhofs kommen und es sicher verwahrt wissen. Menschen in diesen Situationen sieht der Radverkehrsbeauftragte Tobias Weiß-Bollin als die, die von einem Fahrradparkhaus am Bahnhof profitieren können. Pläne gibt es.