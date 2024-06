Koblenz

Biere aus der ganzen Welt probieren: Koblenzer Bierbörse startet am 7. Juni

i Die Rheinpromenade in Koblenz verwandelt sich in einen großen Biergarten. Foto: Sascha Ditscher/Archiv

Die Rheinpromenade am Deutschen Eck in Koblenz verwandelt sich von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, in einen großen Biergarten. Denn dann findet die 10. Auflage der Koblenzer Bierbörse statt.