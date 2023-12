Plus Koblenz Bienenstock-Haus der Hochschule Koblenz: Mit Säge und Schrauben zum eigenen Haus Mit Tischkreissäge, Schraubenzieher und einem (guten) Plan das eigene, nachhaltige, fast autarke Häuschen bauen? Utopie? Nein! Von Wolfgang Lucke

Das studentische Architekturprojekt „Hive Home” (Hive bedeutet so viel wie Bienenstock) der Hochschule Koblenz überträgt diesen Anspruch in die Realität. Ein Förderbescheid in Höhe von 156.000 Euro vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und damit quasi eine offizielle Anerkennung feierte das Projekt jetzt mit einer öffentlichen Präsentation ...