Bewerbung um Landesgartenschau 2026: Bendorfer träumen von Skywalk und Schienenhaltepunkt

Bendorf

Ein Skywalk aus Hochstegen macht den Industriehafen zu einem Erlebnisort – mit angestrahlten Silos und Lichtinszenierungen, leer stehende Geschäftshäuser in der Innenstadt verwandeln sich in Blumenhallen, im Stadtpark entsteht ein Abenteuerspielplatz für Kinder, das alte Wasserwerk wird zum neuen Mobilitätsverknüpfungspunkt – inklusive Schienenhaltepunkt, Pendlerparkplatz und Ladesäulen für neue Elektromobile. Statt reiner Hundeauslauffläche entwickelt sich das Rheinufer zum Freizeitparadies. Ein Stadtstrand könnte dort entstehen, ähnlich wie dem in Koblenz-Güls am Moselufer. Das sind nur einige von vielen Visionen, die Bendorfer Bürger für eine Bewerbung um die Landesgartenschau (Laga) in verschiedenen Workshops zusammengetragen haben.