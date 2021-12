Der Fall des entlassenen Fußballtrainers von Werder Bremen hat ein Schlaglicht auf die dunkle Seite der Corona-Beschränkungen von 2G und 2G-plus geworfen: Mittlerweile kursieren immer mehr gefälschte Impfausweise – und nicht jeder fliegt wie Trainer Markus Anfang auf. Dabei sind auch in Koblenz etliche erfundene Dokumente in Umlauf. In Güls wurden drei Fälle anzeigt.