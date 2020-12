Koblenz

Schnell und unbürokratisch: Diese Worte sind immer wieder gefallen, als der Stadtrat jetzt über weitere Hilfen für die Wirtschaft in der gegenwärtigen Krise diskutiert hat. Schnell und unbürokratisch will man die Gastronomiebetriebe, Geschäfte und andere Betriebe unterstützen und fördern, damit diese die wirtschaftlich äußerst schwierige Situation so gut wie möglich meistern können.