Felix Nägel hat Seilparks in Mayen-Koblenz und in NRW. Seine Unterschrift schließt einen Brief ab, der eine ganz große Runde drehen soll. In der Anrede ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ebenso genannt wie Rheinland-Pfalz' Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihr NRW-Amtskollege Armin Laschet (CDU). „Wir haben gezeigt, dass wir es können!“ eröffnet in fetten Lettern eine Reihe von Argumenten für die Öffnung von Seilgärten im näher rückenden Frühjahr.