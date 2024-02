Kann ich im Archiv Unterlagen zu meiner Familie oder meiner Heimatstadt finden? Wie kann ich originale Quellen zur Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz nutzen? Und wie wird Archivgut eigentlich dauerhaft gesichert? Antworten auf diese und ähnliche Fragen bieten Hunderte Archive unterschiedlichster Sparten an den kommenden Aktionstagen und öffnen für Bürger wieder ihre Türen – so auch die drei Archive in Koblenz am 1., 2. und 3. März.