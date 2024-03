Plus Koblenz

Besuch auf Großbaustelle Südallee in Koblenz: Bagger reißen Asphalt raus

i Die Asphaltdecke im Teil der Südallee zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Rizzastraße ist bereits entfernt, nun wird die ganze Fläche auf etwa 65 Zentimeter Tiefe ausgebaggert. An den Streifen, an denen die Versorgungsleitungen liegen, wird auch noch viel tiefer gegraben. Denn alles wird erneuert. Foto: Doris Schneider

Jetzt wird es ernst: Die Südallee ist in weiten Teilen zur Südstraße geworden, nur noch wenige Bäume stehen in dem Abschnitt zwischen Roonstraße und Friedrich-Ebert-Ring. Die Baumaschinen teilen die Asphaltdecke vor dem Max-von-Laue-Gymnasium mit großem Getöse in Stücke, die dann verladen werden.