Besuch auf der Schmidtenhöhe: Vorsicht vor Schießübungen im Militärgebiet

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Irritationen rund um den beschränkten Zutritt zum militärischen Übungsplatz auf der Schmidtenhöhe. Während etliche Bürger gegenüber unserer Zeitung angaben, nicht zu wissen, dass das Areal nur an Wochenenden für die Bürger geöffnet ist, vermuteten die militärischen Führungskräfte am Standort, dass Bürger mutwillig unbefugt umherradeln oder -spazieren. Durch Recherchen unserer Zeitung wurde klar: Es fehlte tatsächlich am Bewusstsein für den beschränkten Zutritt.