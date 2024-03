Plus Koblenz Besuch auf der Baustelle: Wie gehen die Arbeiten an der Koblenzer Mozartbrücke voran? Von Doris Schneider i Die Form der neuen Brücke kann man schon gut erahnen, sie wird wie die alte eine schmale, gebogene Verbindung zwischen dem Oberwerth und der Vorstadt sein. Foto: Doris Schneider Die neue, alte Form kann man schon gut erkennen: Der schmale Bogen der Mozartbrücke spannt sich wieder über dem Spazierweg in den Rheinanlagen. Lesezeit: 3 Minuten

Doch noch ist er nicht fertig, und einige Zeit wird es auch noch dauern, bis die Oberwerther wieder diese Brücke zur Vorstadt nehmen können und die Spaziergänger am Rhein wenigstens in dieser Richtung keine Umwege mehr machen müssen, sondern zum Schwanenteich durchgehen können. Ein Besuch auf der Baustelle. Mindestens einmal am ...