Vallendar

Sie versteht's eben einfach, sagt Schwester Christamaria: Was dieser Kasten von ihr haben möchte, welche Befehle er braucht, um zu tun, was er tun soll. Das, was vielen sonst Kopfzerbrechen bereitet oder sogar kalte Schweißausbrüche auslöst, ist bei ihr ein unentdecktes Talent: das Arbeiten mit dem PC. Nun hat die Schönstätter Marienschwester, die als Lehrerin an der Schönstätter Marienschule tätig ist, sogar einen Preis für ihr Können bekommen: den Klaus-von-Kitzing-Preis als beste deutsche Lehrerin für Naturwissenschaften.