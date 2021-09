Besserer Verkehrsfluss auf Trierer Straße: Linksabbiegespur zum Aldimarkt in Metternich geplant

Wer bislang von Rübenach oder vom Metternicher Oberdorf mit dem Auto zum Aldimarkt in der Trierer Straße fahren wollte, der musste einen gehörigen Umweg in Kauf nehmen, um auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite zu gelangen. Denn ein Linksabbiegen ist an dieser Stelle nicht erlaubt und nicht möglich. Dies soll in Zukunft anders werden: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität entschied in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung, dass an dieser Stelle in der Trierer Straße eine Linksabbiegespur angelegt werden soll, unmittelbar vor der ehemaligen Klosterbrauerei gelegen.