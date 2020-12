Koblenz/Region

„Wir hätten es uns nicht träumen lassen, dass der Arbeitsmarkt so aussieht.“ Heidrun Schulz sprach bei der traditionellen zentralen Juli-Pressekonferenz für das Land in Koblenz das aus, was wohl die meisten dachten. Denn, das, was sonst mit der ferienbedingten „Delle“ in den Statistiken begründet werden kann, gilt in Corona-Zeiten nicht. Und so meldete die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit in der Tat besorgniserregende Zahlen.