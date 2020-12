Koblenz

Viele Schängel haben in der Stadt einen ganz besonderen Ort, an dem sie sich am liebsten aufhalten. Dies gilt auch für die Gästeführer. Am Sonntag, dem Welt-Gästeführer-Tag, stellten fünf Koblenzer Gästeführer ihre Lieblingsorte im Bereich rund um die Rheinanlagen vor. Rund 120 interessierte Zuhörer folgten ihnen.