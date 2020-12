St. Sebastian

Der sogenannte „Lückenschluss“ für St. Sebastian und Kaltenengers soll weiter geplant werden − das hat der Ortsgemeinderat St. Sebastian in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Damit hat zumindest die Gemeinde St. Sebastian dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) das Signal gegeben, den Entwurf der Trassenführung auszuarbeiten und neue Daten, unter anderem in einer Verkehrsuntersuchung, zu erheben. Die Entscheidung im Gemeinderat fiel allerdings sehr knapp aus − und, wie zuletzt im Bauausschuss, nicht ohne Diskussion.