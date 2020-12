Koblenz

Viele Menschen versuchen, schlechten Dingen häufig auch etwas Positives abzugewinnen. So hat die dramatische Coronavirus-Pandemie zumindest in Deutschland dazu geführt, dass im Rahmen des „Lockdown“ deutlich weniger Verkehr herrscht – auch hier in Koblenz. Als scheinbar logische Konsequenz müssten die Luft- und die Wasserqualität rund ums Deutsche Eck besser geworden sein. Wir haben Experten dazu befragt und einen Blick auf die Messwerte geworfen.