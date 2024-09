Beschäftigte von Sicherheitsfirma streiken in Mülheim-Kärlich: Mehr Urlaub, bessere Zuschläge

Anzeige

Beschäftigte des Unternehmens Ziehmann Cashservice am Standort Mülheim-Kärlich und Arbeitskräfte von Prosegur, angestellt am Standort Andernach, haben an dem von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) bundesweit ausgerufenen Streik am Montagmorgen teilgenommen.

Dabei geht es bei den Sicherheitsdienstleistern im Manteltarifvertrag laut Pressemitteilung der Gewerkschaft unter anderem um bessere Zuschläge, mehr Urlaubstage und die Einführung von Urlaub- und Weihnachtsgeld.

Ab dem heutigen Dienstag wird zusätzlich für mehr Lohn gestreikt. Am Montag konnten lediglich 20 Prozent der Touren gefahren werden, heißt es in der Pressemitteilung von Verdi. Die Verhandlungen gehen Mitte Oktober weiter. „Die Streiks werden ausgeweitet, sollte bis dahin noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorliegen“, teilt Gewerkschaftssekretär Jürgen Rinke-Oster mit.