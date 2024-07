Plus Koblenz

Berufsverkehr im Schneckentempo: Unfall mit vier Autos legt in Koblenz fast alles lahm

i Auf dem Friedrich-Ebert-Ring stockt am Montagmorgen der Verkehr in Richtung Rhein. Foto: Matthias Kolk

Was es für Koblenzer und Pendler bedeutet, wenn die B9 wegen eines Unfalls in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt wird, hat sich (wieder einmal) am Montagmorgen im Stadtgebiet gezeigt. Ein Unfall in Fahrtrichtung Bonn kurz vor dem Saarkreisel brachte den kompletten Berufsverkehr ins Stocken, der üblicherweise von der Südbrücke in Richtung Zentrum und A48 fließt.