Lehmen

Bergung wegen starker Strömung schwierig: Mosel bei Lehmen nach Havarie gesperrt

An der Schleuse Lehmen gab es am Freitag gegen 12.29 Uhr eine Havarie im dortigen Oberwasser. Das meldet die Wasserschutzpolizeistation in Koblenz. Bei der Ausfahrt eines Schubverbandes kam es bei dem steuerbordseitigen Koppeldraht zu einem Drahtbruch, wodurch der Schubleichter im Schleusenvorhafen seitlich verfiel.