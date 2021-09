Man diskutiert erst gar nicht mehr. Was in anderen politischen Zusammenhängen als Desinteresse gewertet werden könnte, scheint beim Thema Umweltschutz eher Konsens über alle Fraktionen hinweg. Der Kreis will zwei Projekte, die sich in der Vergangenheit mit dem Umweltschutz erfolgreich auseinandergesetzt haben, fortführen. Gegenstimmen gibt es zumindest im Kreisausschuss keine.