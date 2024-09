Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Koblenz: Vom Bossa Nova bis zu den Beatles

Das Heeresmusikkorps Koblenz gibt auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz sein traditionelles Open-Air Konzert. Das Heeresmusikkorps Koblenz wurde 1956 in Idar-Oberstein aufgestellt und schon 1957 nach Koblenz in die Gneisenau-Kaserne verlegt. Foto: Sascha Ditscher