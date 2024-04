Plus Bendorf

Bendorfer Wirtschaftstag mit Andrea Nahles: Wie kann dem Fachkräftemangel begegnet werden?

Von Winfried Scholz

i Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erläuterte beim 28. Bendorfer Wirtschaftstag Strategien, wie dem Fachkräftemangel in Deutschland begegnet werden kann. Foto: Winfried Scholz

In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Arbeitsmarkt vom Arbeitgebermarkt mit einem Überhang von Bewerbern zum Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt, auf dem die Bewerber nach den besten Konditionen für sich fragen können, entwickelt. Dies hat die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, auf dem 28. Bendorfer Wirtschaftstag in der Krupp‘schen Halle der Sayner Hütte betont. Das Motto lautete in diesem Jahr „Fachkräfte im Fokus – Perspektiven für die Zukunft“.