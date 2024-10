Plus Bendorf

Bendorfer Craft-Festival: Bier, Streetfood und Musik

Von Kim Fauss

i Sabine Schmidt brachte die Idee für das Craft-Festival vor sieben Jahren aus Belgien nach Bendorf. Die Stadtverwaltung unterstützte das Vorhaben sofort und seither ist das Event rund um den Craft-Beer und Streetfood-Trend zum regelrechten Publikumsmagnet geworden. Foto: Kim Fauss

Das Bendorfer Event geht in die sechste Runde. Ideengeberin Sabine Schmidt erzählt im Gespräch in der RZ woher der Impuls für das Festival kam, das sich zum Publikumsmagneten entwickelt hat. Außerdem verrät sie, was die Besucher in diesem Jahr erwartet.