Bendorf

Pünktlich zum ersten frühlingshaften Wetter verkündet der Landesbetrieb Mobilität (LBM): Die Winterpause auf der Bendorfer Rheinbrücke ist beendet, die Bauarbeiten auf der A48 in Fahrtrichtung Koblenz sollen in Kürze – wenn alles nach Plan läuft am 30. März – wieder aufgenommen werden. Um mit den Instandsetzungsarbeiten auf der Fahrbahn weitermachen zu können, muss die Verkehrsführung auch in 2020 geändert werden.