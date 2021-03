Das Rad ist das klimafreundlichste Verkehrsmittel. Die Stadt Bendorf will nun mit einem Radwegekonzept die Situation für Fahrradfahrer in der Stadt nachhaltig verbessern. Die Umsetzung des Konzepts wurde einstimmig vom Rat beschlossen, kurzfristige Maßnahmen sollen mehr oder minder direkt umgesetzt werden, für langfristige Maßnahmen soll in diesem Jahr noch eine Prioritätenliste erstellt werden.