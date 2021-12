Die Stadt Bendorf hat am Dienstag ihren Haushalt für das kommende Jahr in den Stadtrat eingebracht. Obwohl keine großen Sprünge möglich sind in der hoch verschuldeten Stadt, erntet das vorliegende Zahlenwerk fraktionsübergreifend Applaus – auch, weil es der Stadt gelungen ist, die Haushaltssatzung schon vor Jahresende und damit vor Anbruch des neuen Haushaltsjahres fertigzustellen.