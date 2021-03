Viele Innenstädte stehen vor zwei großen Herausforderungen: Einerseits Leerstände zu vermeiden und andererseits den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er trotz Klimawandel zum Aufenthalt einlädt. Letzteres will Bendorf nun im Rahmen eines Bundesprojekts „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ angehen.