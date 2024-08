Plus Koblenz Beim Kirmesball hat’s einst gefunkt – Luise und Hermann Grober feiern Eiserne Hochzeit Von Erwin Siebenborn i Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern heute Luise und Hermann Grober aus Koblenz. Foto: Erwin Siebenborn Mit Benzin im Blut, reichlich Arbeit und einer optimistischen Lebenseinstellung haben Luise und Hermann Grober das Leben und ihre gemeinsamen 65 Ehejahre gemeistert. Das rüstige Ehepaar feiert heute, Donnerstag, das seltene Fest der Eisernen Hochzeit. Lesezeit: 1 Minute

Am 8. August 1959 traten die Brautleute in der Wallfahrtskirche Schönstatt in Vallendar vor den Traualtar. Einige Jahre zuvor haben sich der Kraftfahrzeugschlosser und die Textilfachverkäuferin auf dem Kirmesball in Müden an der Mosel kennengelernt. Hermann Grober hatte es dorthin nicht weit, schließlich stammt er aus dem benachbarten Hatzenport. Noch heute ...