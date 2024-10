Plus Mülheim-Kärlich Bei einem Abendessen die Menschheit retten: Escape-Dinner findet in Mülheim-Kärlich statt Von Eva Hornauer i Am 18. Oktober findet im Alten Brauhaus ein Escape-Dinner statt. Foto: Eva Hornauer Kniffelige Rätsel und gutes Essen, eine Mischung aus Escape-Room und Drei-Gänge-Menü: Das verspricht der Veranstalter des Escape-Dinners im Alten Brauhaus in Mülheim-Kärlich. Das steckt hinter der ungewöhnlichen Abendveranstaltung. Lesezeit: 2 Minuten

Beim Abendessen eben mal kurz die Menschheit retten? Genau das soll die Gäste beim Escape-Dinner im Alten Brauhaus in Mülheim-Kärlich am Freitag, 18. Oktober erwarten. Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um eine Mischung aus Escape-Room – also ein Spiel, bei dem man innerhalb einer vorgegeben Zeit ...