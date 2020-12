Koblenz

Im Sommer 1930 gab es in Koblenz wenig Grund zu feiern. Die Weltwirtschaftskrise, die ein Jahr zuvor im Herbst mit dem Börsenkrach in New York begann, war auch am Eck deutlich zu spüren, die Zahl der Arbeitslosen stieg rasant, und immer mehr waren auf die Hilfe der Fürsorge angewiesen, um überhaupt durchs Leben zu kommen.