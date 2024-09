Plus Koblenz Baustelle mit Vollsperrung in Metternich: Linie 5, 9 und 15 werden umgeleitet i Am 1. und 2. Februar wird der Busverkehr auch in Koblenz wieder bestreikt. Foto: Koveb (Archiv) Noch bis Freitag, 11. Oktober, wird in der Oberdorfstraße im Stadtteil Metternich eine Baustelle unter Vollsperrung eingerichtet, teilt die Koveb mit. Aufgrunddessen müssen weiterhin mehrere Buslinien umgeleitet werden. Lesezeit: 1 Minute

In dieser Zeit werden die Busse der Koveb-Linie 5/15 wie folgt umgeleitet: In Richtung Bienenstück ab der Haltestelle „Trifter Weg“ in die Straße Bienenstück bis zur Oberdorfstraße und rechts zur Ersatzhaltestelle „Bienenstück“, weiter über den Trifter Weg zur Haltestelle „Trifter Weg. Die Haltestellen „St. Johannes Kirche“ und „Schmetterlingsweg“ können in ...