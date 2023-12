Plus Koblenz Baustelle in Koblenz: Hochstraße Oberwerth wird voll gesperrt Die Hochstraße Oberwerth muss im Zuge der Sanierung der B 327 – Südtangente Koblenz – voll gesperrt werden. Zudem wird die Verkehrssicherung ungebaut.

Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz in einer Pressemitteilung. Die Abfahrt von der Bundesstraße 327 zur B 9 in Fahrtrichtung Boppard und in Richtung Oberwerth auf die Mainzer Straße muss am Dienstag, 5. Dezember, von 8.30 bis 15.30 Uhr für den Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung in der derzeitigen Bauphase und ...